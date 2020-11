Brutte notizie per la Juventus dopo il match dell’Olimpico contro la Lazio, ma non solo per quanto riguarda il risultato. Cristiano Ronaldo infatti ha riportato un problema alla caviglia, che lo ha costretto a lasciare il campo al 76° minuto.

Nel momento di uscire, le telecamere hanno carpito il labiale del portoghese, che ha rivelato al proprio allenatore le sue condizioni: “cadendo dopo il contrasto mi si è girata la caviglia“. Potrebbe trattarsi di una lieve distorsione, ma bisognerà attendere i prossimi giorni per capire le sue condizioni, una volta che Ronaldo si sottoporrà ad esami specifici.