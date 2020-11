Cristiano Ronaldo sembra aver superato la botta alla caviglia subita nel match tra Lazio e Juventus, disputata domenica alle 12.30 allo stadio Olimpico.

Il portoghese era uscito al 75° minuto della ripresa dopo uno scontro con Luis Alberto, lamentando un problema all’articolazione dovuto al contrasto con lo spagnolo. Il ct Fernando Santos oggi ha valutato le condizioni di Ronaldo insieme allo staff medico della selezione lusitana, sottolineando poi in conferenza stampa come CR7 sia recuperato: “Cristiano Ronaldo si è allenato normalmente, non ha mostrato alcun problema. E’ pronto per giocare”. L’attaccante della Juventus dunque sarà regolarmente a disposizione per le sfide contro Andorra, Francia e Croazia.