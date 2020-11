Nuovo incidente in Bahrain dopo la ripartenza del Gran Premio, successiva al tremendo crash che ha visto come protagonista Romain Grosjean. Questa volta è Lance Stroll a farne le spese, cappottandosi per un contatto con Kvyat e rimanendo a testa in giù. Nessuna conseguenza per il canadese, ma di nuovo Safety Car in pista davanti a tutte le monoposto.