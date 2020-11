Si è salvato dopo un incidente con il paracadute, già questo ha del miracoloso. Ma se aggiungiamo che il soggetto in questione ha da poco compiuto 91 anni, la storia diventa ancora più sorprendente.

La disavventura che ha visto protagonista Jos Bots è avvenuta in Australia, precisamente a nord di Sydney, dove l’uomo è precipitato nell’oceano dopo alcuni problemi al suo paracadute. I media locali hanno rivelato come i residenti della cittadina di Warriewood hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto il 91enne cadere in acqua, per poi riemergere in superficie. Alcuni video finiti in rete hanno mostrato l’uomo camminare sulle rocce con alcune bende, avendo riportato solo graffi e contusioni nonostante la tremenda caduta. Il ricovero in ospedale è avvenuto comunque per precauzione, ma nelle prossime ore il 91enne dovrebbe essere dimesso.