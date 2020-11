Il terribile incidente occorso a Grosjean subito dopo il via del Gran Premio del Bahrain ha toccato nel profondo tutti i piloti, immediatamente preoccupatisi per le condizioni del francese, vivo per miracolo dopo quanto accaduto a Sakhir. Sul crash del driver della Haas si è soffermato Lewis Hamilton sui social, postando una Instagram Stories direttamente dalla pit-lane: “sono molto felice che Romain stia bene, il rischio che ci prendiamo non è un gioco, non dimenticate che rischiamo la vita per lo sport che amiamo. Ricordatelo tutti. Grazie alla FIA per aver permesso a Romain di correre via da quell’inferno“.