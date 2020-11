Infuriato e deluso, sono questi gli stati d’animo di Daniel Ricciardo subito dopo il Gran Premio del Bahrain, ma non per via del settimo posto ottenuto in gara. L’australiano ha espresso il proprio disappunto per come la Formula 1 ha trattato l’incidente di Grosjean, spettacolarizzandolo prima di conoscere le condizioni del francese.

Interrogato dai media presenti, Ricciardo ha ammesso: “ero molto arrabbiato e deluso con la F1, tutto quello che era necessario vedere era Romain fuori dalla vettura. Bisognava far vedere soltanto le immagini di Grosjean ancora vivo, non era necessario mostrare replay a ripetizione. Pensavo alla sua famiglia davanti alla TV, ma anche alle nostre sapendo che saremmo dovuti tornare in auto. In ogni schermo venivano mostrate a ripetizione le immagini dell’incidente, del fuoco, della macchina spezzata in due ed il suo camera car. Si sarebbero potute mostrare domani. Credo che ci sia stata una mancanza di rispetto. Non posso dire quanto sono deluso, tutto è stato trattato come uno spettacolo. Questi cento replay li ho trovati gratuiti“.