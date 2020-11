Non è riuscita a chiudere occhio stanotte, troppo forte l’apprensione e l’ansia per quanto successo al marito, coinvolto in un tremendo incidente dal quale è uscito vivo per miracolo.

La moglie di Romain Grosjean è stata senza dubbio la persona più terrorizzata nel guardare le immagini del marito, rimasto dentro il rogo per 28 interminabili secondi. Dopodiché, eccolo finalmente sbucare via dalle lamiere della Haas, spingendo la moglie a tirare un grosso sospiro di sollievo e a scrivere, nel corso della notte, una bellissima lettera pubblicata oggi.

Eccola in tutta la sua dolcezza: “ovviamente non sono riuscita a dormire stanotte. E a essere onesta, non so neanche cosa scrivere. So solo che farlo mi fa stare bene. Mi ha sempre aiutato. Comunque, non voglio mentire e ammetto che non trovo facilmente le parole. Questa è una cosa che lo farà sorridere, dato che sa quanto sono loquace. Non sapevo neanche quale foto pubblicare. Alla fine ho scelto, un po’ stupidamente, quella in cui entrambi indossiamo la maglietta del titolo in GP2. Anche se avrei preferito che ci fosse la scritta ‘supereroe’ invece di ‘campione’, dato che è così che ho spiegato ai nostri figli l’inspiegabile. Ho parlato di uno ‘scudo dell’amore’ che lo ha protetto. Dico grazie ai nostri figli, che lo hanno spinto fuori dal fuoco. Non c’è voluto un miracolo, ne sono serviti diversi“.