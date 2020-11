L’immagine di Grosjean che esce dall’incendio della sua Haas è ancora nella mente di tutti, considerando come sia passato troppo poco tempo per provare a mettere alle spalle quegli attimi di paura.

Tirato un sospiro di sollievo per le condizioni del francese, la FIA adesso ha deciso di aprire un’inchiesta per capire alcune cose relative alla dinamica dell’incidente. Ciò che il dipartimento di sicurezza ha messo sotto la lente d’ingrandimento sono la Haas e il guard-rail. Perché la macchina si è spezzata in due? Perché le barriere hanno ceduto? Sono questi gli interrogativi a cui si lavorerà, per migliorare in futuro nel caso possa riaccadere.

Sulla questione si è soffermato Ross Brawn sulla sua colonna sul sito dell Formula 1: “è stato un impatto piuttosto grave e ci sono dei limiti a ciò che saresti in grado di contenere o controllare. Ma penetrare la barriera in questo modo è qualcosa che va studiato. Bisogna anche capire perché c’è stato un incendio e perché l’auto si sia rotta in due: queste sono le cose che la FIA analizzerà per capire che cosa si può fare meglio”.