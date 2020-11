Buone notizie per Romain Grosjean dopo la notte trascorsa presso l’Ospedale di Manama, il pilota francese ha riposato e domani verrà dimesso, lasciando dunque la struttura sanitaria dove è entrato subito dopo il terribile incidente occorsogli nel primo giro del GP del Bahrain.

Questa la nota della Haas: ‘Romain Grosjean sta continuando la sua convalescenza all’Ospedale Militare del Bahrain, dopo aver trascorso la notte in seguito all’incidente avvenuto al GP del Bahrain. I trattamenti applicati per le bruciature ai dorsi delle sue mani stanno procedendo bene. Grosjean ha ricevuto la visita del team principal Gunther Steiner, ed è stato anticipato che verrà dimesso nella giornata di martedì 1° dicembre. Ulteriori informazioni verranno diffuse quando disponibili”.

Sulle possibilità di vedere Grosjean in pista nel prossimo week-end di gara, che si terrà sempre in Bahrain ma con un layout della pista diverso, si è soffermato ai microfoni di Motorsport-magazine.com il team principal Gunther Steiner: “al momento, il mio piano sarebbe quello di fargli correre la seconda gara qui, ma dobbiamo capire se sta bene. Prima di fare ipotesi, però, devo parlare prima con Romain. Bisogna anche capire se Grosjean se la sentirà di tornare in macchina, al di là delle sue condizioni fisiche. Non dimentichiamo che è un padre di 34 anni, ma questa è una sua decisione: non sarò io a dirgli cosa fare. Deve decidere da solo, ma ieri sera era già di buon umore, facendo qualche battuta”.

Sulla macchina invece, Steiner ha chiosato: “anche se il nostro budget è piccolo, abbiamo abbastanza parti per costruire una seconda auto da zero. La FIA può prendersi tutto il tempo che vuole per esaminare i rottami della macchina, anche perché non possiamo più usare nulla di quello che è rimasto”.