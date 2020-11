Buone notizie per quanto riguarda la salute di Romain Grosjean, il pilota francese non ha riportato fratture dopo il tremendo schianto avvenuto al primo giro del Gran Premio del Bahrain.

I controlli effettuati presso l’ospedale di Manama hanno escluso qualsiasi tipo di conseguenza ossea, evidenziando solo bruciature alle mani. Per questi motivi, Grosjean resterà in osservazione presso la struttura sanitaria questa notte, come sottolineato dal bollettino medico diramato dalla Haas: ‘in seguito alle valutazioni mediche dei dottori del BDF, Romain Grosjean rimarrà in ospedale questa notte per curare le bruciature a tutte e due le mani subite nell’incidente del primo giro del GP del Bahrain. Escluse invece fratture alle ossa. Ulteriori aggiornamenti verranno dati nelle prossime ore‘.