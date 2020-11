Bruttissimo incidente subito dopo il via della prima prova di Coppa del Mondo di ciclocross a Tabor, dove l’olandese Shirin van Anrooij ha riportato una profonda ferita all’avambraccio. La 18enne è rimasta coinvolta in una caduta di gruppo e, nel finire a terra, si è tagliata con il freno a disco di una bicicletta.

Un taglio profondo, che ha lasciato sotto shock la campionessa del mondo juniores in carica, trasportata immediatamente a in ospedale per essere subito operata: “è sempre rimasta cosciente, ma non ho mai visto una ferita del genere” le parole del team manager Sven Nys, che la guida nel team Telenet. “Ha una bruttissima ferita al braccio e c’è anche una frattura. Sicuramente ha perso molto sangue e penso abbia anche problemi al fianco. Purtroppo ha visto la ferita e questo non le è stato d’aiuto, è sotto shock. Adesso è in ospedale con sua madre“.