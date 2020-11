Brutto incidente per Alex Marquez nel Q1 delle Qualifiche del GP di Valencia, lo spagnolo perde il controllo della sua Honda e viene sbalzato in aria, compiendo una capriola di 360°. Un highside spettacolare ma fortunatamente senza conseguenze, solo un gran dolore alla parte bassa della schiena per il duro colpo preso. Ecco il video: