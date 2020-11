Un condottiero in mezzo al campo ma anche un leader fuori dal terreno di gioco, Zlatan Ibrahimovic è diventato ormai senza ombra di dubbio la guida dei rossoneri.

Per confermare questo suo status, l’attaccante svedese ha deciso di compiere un bel gesto nei confronti dei suoi compagni, regalando a tutti una Play Station 5 nuova di zecca. Un comportamento da campione, utile a cementare un gruppo che fino a questo momento ha dimostrato grande unità di intenti. La consolle è praticamente introvabile, nonostante sia uscita da pochissimo, ma Ibrahimovic è riuscito comunque a reperirne abbastanza per far felici tutti i suoi compagni.