Zlatan Ibrahimovic potrebbe riaprire le porte alla Svezia, tornando a indossare nuovamente la maglia della sua nazionale dopo il ritiro avvenuto al termine degli Europei del 2016.

L’attaccante del Milan ha pubblicato oggi un post criptico, ossia una foto che lo ritrae con la maglia numero 10 della Svezia e questa didascalia: “è tanto tempo che non ci si vede“. Un segnale indiretto rivolto alla sua Federazione e al ct Andersson, criticato nelle scorse settimane per il tardivo inserimento dello juventino Kulusevski nella sfida contro la Francia. Un Ibrahimovic così in forma potrebbe servire eccome alla Svezia, non è infatti escluso un ritorno del totem di Malmoe nella propria selezione proprio in vista degli Europei 2021, in programma la prossima estate. Tocca al ct Andersson decidere, ma Ibra sembra già pronto a dire sì.