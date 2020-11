Zlatan Ibrahimovic ha sempre dimostrato in campo di essere un duro, così come davanti alle telecamere nel rispondere alle domande dei giornalisti. Lo svedese però tra le mura domestiche si scioglie e, la faccia cupa lascia spazio a sentimenti più… umani. Le attenzioni più affettuose Ibra le regala alla sua famiglia e al proprio cane, come dimostra l’ultimo post pubblicato da Zlatan su Instagram, in cui si nota lo svedese che poggia la testa su quella dell’animale. Uno scatto tenero, accompagnato da questa didascalia: “gli animali ti capiscono“.

Animals understand each other