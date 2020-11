Sta trascinando il Milan a suon di gol e grandi prestazioni, guidando da campione l’attacco rossonero. Sono dieci le reti già segnate in questo campionato, fondamentali per condurre la sua squadra in testa alla classifica.

Per tutti questi motivi, Zlatan Ibrahimovic ha vinto il Pallone d’Oro svedese, il dodicesimo della sua carriera, un trionfo mai in discussione considerando le prestazioni dell’ultimo anno del totem di Malmoe. Una vittoria annunciata, messa in discussione solo dalle ultime polemiche sollevate da Ibrahimovic, che non hanno comunque influito sull’esito delle votazioni. “Devo continuare a giocare almeno fino a quando i tifosi non torneranno negli stadi – le parole di Ibrahimovic – non posso finire la mia carriera davanti a tribune vuote. Ho 39 anni e ho vinto il Guldbollen. Punto a vincere anche a cinquant’anni“.