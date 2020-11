Zlatan Ibrahimovic si è scagliato duramente nei confronti dei produttori del gioco ‘FIFA 21‘, accusandoli di aver usato il suo nome e la sua faccia senza alcun permesso esplicito.

Lo svedese ha pubblicato sui propri canali social una pesante reprimenda, minacciando i responsabili di investigare su quanto accaduto: “chi ha dato a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? LA FIFPro? Non sapevo di essere un membro e se lo sono, mi hanno inserito con qualche strana manovra e senza il mio consenso esplicito. E di certo non ho mai dato il permesso alla FIFA o alla FIFPro di fare soldi usandomi. Qualcuno sta facendo i soldi col mio nome e la mia faccia senza nessun tipo di accordo in questi anni. E’ tempo di investigare“.