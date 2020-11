Il Gran Premio di Turchia è stato davvero insidioso per tutti i piloti, l’asfalto liscio e la pioggia caduta sul tracciato dell’Istanbul Park hanno resto la pista una lastra di ghiaccio, aumentando il rischio per tutti. Una situazione limite, che ha spinto Hamilton e colleghi ad avere un’impugnatura più salda del volante, compiendo molti più controlli del necessario per tenere la macchina dritta sulla pista in quelle condizioni. Ecco perché nel post gara, la maggior parte di piloti ha mostrato i pollici alquanto arrossati: tra questi anche Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, come si nota nella foto sottostante: