Una brutta figura che Lewis Hamilton si sarebbe potuto evitare, perché nel paddock è impossibile non sapere chi sia Franz Tost, team principal dell’AlphaTauri ormai da moltissimi anni. Il pilota britannico invece ha fatto finta (oppure può darsi non lo sappia davvero) di non conoscere l’ingegnere austriaco. Alla domanda sull’opinione di Franz Tost di mettere un tetto salariale agli stipendi dei piloti, si è generato questo curioso siparietto tra Hamilton e l’intervistatore:

Hamilton: “chi ha detto questo?”

Intervistatore: “Franz Tost”

Hamilton: “e chi è?”

Intervistatore: “il team principal di AlphaTauri, Franz Tost”

Hamilton: “Ohhhh, ok”