Una giornata tremenda quella di oggi per Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello che si è vista hackerare il profilo Instagram. Una violazione dell’account iCloud costata carissima alla gieffina, visto che gli hacker hanno diffuso video e foto intime che ritraggono lei e suo marito in atteggiamenti hot.

In pochi minuti queste immagini sono state condivise da un gran numero di persone, che hanno spinto Guendalina a sporgere denuncia: “ragazzi sto andando dalla Polizia… devo fare i nomi di chi ha scaricato questi miei video privati per risalire a chi mi ha rubato l’account iCloud. Sono video privati, sono una moglie. Ho una figlia. Questi video potrebbero rovinare la vita delle persone. Vi ringrazio per tutti i messaggi. Purtroppo quello che è successo è uno schifo. Sono video privati. La divulgazione di filmati privati altrui è una violazione, è un vero reato e chiunque li guarda e li condivide è perseguibile“.