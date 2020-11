Sta facendo scalpore quanto accaduto a Guendalina Tavassi, l’ex gieffina si è vista hackerare il profilo iCloud nei giorni scorsi e alcuni suoi video intimi sono finiti in rete, alla mercé di tutti gli utenti del web.

Un colpo davvero duro che l’influencer sta cercando di superare, come ammesso da lei stessa in alcune Instagram Stories: “mi state scrivendo tanti messaggi, non so come ringraziarvi, mi date la forza per tornare a sorridere. Il dolore rimane, su Telegram si stanno passando i video. Non mi aspettavo tutti questi messaggi anche da persone che non mi hanno mai seguita. Capisco la curiosità, ma vi chiedo di non farli circolare e cancellarli. Purtroppo i video sono in mano di tutti e non posso fare niente. Ci sono alcune teste di cazzo che mettono in rete altri video, non sono io la persona che si vede. C’è una ragazza che non ha nemmeno un tatuaggio o la mia stessa fisicità o video con sei persone o donne. Quella non sono io. Questi sono finti, in altri purtroppo sono io. Non ho fatto questo per andare in televisione, sono una donna e una madre”.

