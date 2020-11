Guendalina Tavassi continua a soffrire per quanto successo nei giorni scorsi, quando alcuni suoi video intimi sono finiti in rete, in seguito ad un hackeraggio del suo profilo iCloud.

Immagini piccanti e spinte dell’ex gieffina sono finite sui telefoni di milioni di persone, gettando nello sconforto l’influencer italiana. Video che erano stati girati per il marito Umberto D’Aponte, per i periodi in cui il lavoro lo portava lontano da casa. Guendalina ha spiegato alle Iene i motivi che l’hanno spinta a fare quei video, facendo ulteriormente chiarezza: “tutti questi video, le foto le ho inviate a mio marito: per lavoro lui non sta spesso a Roma e stando a Napoli, magari preferiva chiederli a sua moglie invece di andare su siti porno come fanno tanti. Abbiamo una vita sessuale normale, siamo marito e moglie, ci amiamo, sono cose normali nostre. Hanno malignato anche su questo”.