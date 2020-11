Non proprio un grande inizio di week-end per Romain Grosjean, il pilota della Haas infatti ha perso l’aereo che avrebbe dovuto portarlo a Istanbul, sede del 14° Gran Premio del Mondiale 2020 di Formula 1. A causa di un contrattempo, il francese non è riuscito a raggiungere l’aeroporto, avvertendo i suoi followers sui social: “ho perso il mio volo per Istanbul… questa sì che è un’ottima partenza Romain! Ho già messo a punto un piano di riserva per domani, comunque”. Il Team Haas non ha perso l’occasione per prendere in giro il proprio pilota, postando come risposta un Grosjean con le mani nei capelli.