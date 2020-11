Qualifiche con molte sorprese a Valencia, dove sono pochi i big a figurare nelle prime file della griglia di partenza. In pole position c’è Pol Espargarò, abile a precedere Alex Rins e Takaaki Nakagami, sempre più solido in questo finale di stagione. Seconda fila per Zarco, Mir e Miller, che proveranno a sfruttare la partenza per guadagnare posizioni al via. Male Quartararo che si piazza undicesimo davanti a Dovizioso, mentre Valentino Rossi è solo diciottesimo dietro Crutchlow e Bagnaia.

La griglia di partenza del Gp di Aragon:

1ª Fila:1 Pol Espargarò, 2 Rins, 3 Nakagami

2ª Fila: 4 Zarco, 5 Mir, 6 Miller

3ª Fila: 7 Aleix Espargarò, 8 Oliveira, 9 Morbidelli

4ª Fila: 10 Binder, 11 Quartararo, 12 Dovizioso

5ª Fila: 13 Bradl, 14 Alex Marquez, 15 Viñales (partirà dalla pit-lane)

6ª Fila: 16 Crutchlow, 17 Bagnaia, 18 Rossi

7ª Fila: 19 Petrucci, 20 Savadori, 21 Rabat