Ultime tre gare del Mondiale 2020 di MotoGp, un gran finale che mette in palio un titolo iridato a cui aspirano al momento ben sei piloti.

I prossimi due appuntamenti si terranno a Valencia, sul circuito Ricardo Tormo, un back to back importantissimo prima del gran finale di Portimao. In testa alla classifica c'è Joan Mir, nonostante non abbia vinto ancora una gara quest'anno, alle sue spalle Quartararo e Viñales che inseguono rispettivamente a 14 e 19 punti. Il week-end scatta domani con la consueta conferenza stampa, a cui seguiranno poi le libere, le qualifiche e la gara di domenica trasmesse anche da DAZN.

Dove seguire il Gran Premio d’Europa in tv:

Una delle novità principali di questo Mondiale 2020 di MotoGp è che potrà essere seguito su DAZN, che trasmetterà prove libere, qualifiche e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 in diretta streaming e on demand. I commentatori ufficiali saranno Marco Melandri, Niccolò Pavesi e Matteo Pittaccio: pronti a raccontare ogni sfaccettatura di tutti i week-end del Motomondiale.

Di seguito la programmazione di DAZN

Venerdì 6 novembre

10:55-11:40 – Libere 1 MotoGP

14:30-15:15 – Libere 2 MotoGP

Sabato 7 novembre

10:55-11:40 – Libere 3 MotoGP

14:10-14:40 – Libere 4 MotoGP

14:50-15:30 – Qualifiche MotoGP

Domenica 8 novembre

10:00-10:20 – Warm-Up MotoGP

14:00 – Gara MotoGP