Non è servito a nulla ai fini del risultato, ma il gol segnato da Valentino Lazaro nel match perso dal Borussia Monchengladbach contro il Bayer Leverkusen si candida ad essere il più bello dell’anno.

L’ex giocatore dell’Inter infatti si è esibito in un vero e proprio ‘colpo dello scorpione‘, mandando la palla alle spalle del portiere avversario tra l’incredulità di tutti. Un vero e proprio capolavoro, che sfortunatamente non ha regalato punti al Borussia, ma che rimarrà senza dubbio impresso nella mente di Lazaro e degli appassionati di calcio per un bel po’.