Brutte notizie per il mondo del cinema italiano, Gigi Proietti è ricoverato in condizioni gravissime presso una nota clinica romana, a causa di complicazioni cardiache emerse nelle ultime ore.

Non si tratta dunque di Coronavirus, ma di problemi al cuore di cui l’attore romano soffre da tempo. La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo, ma le condizioni di Proietti sarebbero davvero gravi e i medici stanno facendo di tutto per tenerlo in vita. Domani tra l’altro, il noto attore compirà 80 anni e si troverà a trascorrere questo giorno combattendo per la propria vita. Già nel 2010 era stato ricoverato in terapia intensiva presso l’Ospedale San Pietro di Roma, in quell’occasione si riprese in pochi giorni e tornò a recitare. Speriamo che anche stavolta ci sia un lieto fine…