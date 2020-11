Si dice che chi trova un amico trova un tesoro, un proverbio che vale soprattutto per i 14 amici più stretti di George Clooney, che hanno ricevuto dalla stella di Hollywood un milione di euro ciascuno.

Un gesto di generosità che risale al 2013, ma spiegato solo adesso dal regista e attore americano ai microfoni del magazine GQ: “tutti questi ragazzi, nel corso di 35 anni, mi hanno aiutato in vari modi. Ho dormito sui loro divani quando ero al verde. Mi hanno prestato soldi quando ero al verde e aiutato quando ne avevo bisogno. Senza di loro non avrei avuto tutto questo. Ho pensato: se vengo investito da un autobus, ognuno di loro sarà nel mio testamento. Quindi perché aspettare di essere investiti da un autobus?“. Così Clooney, nel lontano 2013, affittò un furgone con la scritta ‘fioraio’, riempiendolo con 14 borse contenenti 1 milione di euro ciascuna, da consegnare poi agli amici. Tra questi c’era anche Rande Gerber, che raccontò a suo tempo come Clooney pagò anche le tasse sulla cifra, permettendogli di godersela per intero.