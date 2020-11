Sfida delicata per la Roma, che nella settima giornata del campionato di Serie A fa visita al Genoa priva di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco infatti è positivo al Coronavirus, dunque dovrà attendere il tampone negativo prima di potersi unire nuovamente ai compagni. Al posto del capitano giallorosso ci sarà Borja Mayoral, reduce dalla doppietta rifilata al Cluj in Europa League. Il Genoa anche deve fare i conti con il Covid, visto che non potrà contare su Zapata. Per il resto formazione confermata, con Scamacca titolare in attacco.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

GENOA (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Bani, Goldaniga, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Pjaca; Scamacca;

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral;

Dove vedere Genoa-Roma in tv:

Il match della 7ª Giornata di Serie A fra Genoa e Roma sarà trasmesso domenica 8 novembre alle ore 15:00 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).