Un gesto davvero bellissimo quello compiuto dal direttore di un supermercato di Milano, che ha deciso di non denunciare un uomo che aveva rubato una pagnotta di pane e poco altro dagli scaffali del punto vendita. Sorpreso dalla security con la merce nascosta sotto il giubbotto, il soggetto in questione è stato fermato in attesa che il direttore chiamasse le forze dell’ordine.

Sorprendentemente però, quest’ultimo ha deciso di pagare di tasca sua il pane e gli altri alimenti, invitandolo a rivolgersi a lui la prossima volta: “se hai fame la prossima volta vieni da me, non rubare“. Una storia raccontata da una cliente trovatasi alla cassa in quei precisi istanti, ossia quando l’uomo è stato fermato. La signora ha deciso di condividere questa storia sui social: “complimenti al Direttore del Carrefour. La Security ha sorpreso un ladro… Aveva rubato del pane e poco altro. Ero io presente. Il Direttore ha pagato la merce di sua tasca e ha lasciato andare il ladro“. Tantissimi i complimenti per il direttore, che non ha voluto a sua volta commentare l’episodio, sottolineando come si sia trattato di un gesto di solidarietà che non ha bisogno di essere pubblicizzato.