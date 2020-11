L’Olimpia Milano deve fare i conti con il Coronavirus, addirittura con un vero e proprio focolaio. Stando al comunicato ufficiale diramato oggi, la società lombarda ha fatto sapere di aver riscontrato numerosi casi di positività nel gruppo squadra, decidendo dunque di sospendere tutte le attività.

Domani i giocatori verranno sottoposti ad un giro di tamponi per valutare la situazione, ma al momento la doppia trasferta di Eurolega contro Zenit e Khimki appare quanto mai in forse. Questa la nota dell’Olimpia: “la Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19. Pertanto, l’attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani martedì 10 novembre ad un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l’ATS e attende istruzioni in merito“.