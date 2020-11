L’Italia batte la Bosnia e si qualifica alla Final Four della Nations League, aggiungendosi a Francia, Spagna e Belgio che contenderanno il trofeo alla squadra di Mancini. Ieri avevano staccato il pass i Blues e le Furie Rosse, oggi è toccato agli azzurri e ai Red Devils, riusciti a superare la Danimarca nello scontro diretto.

Quando si gioca la Final Four

La Final Four di Nations League si giocherà nel mese di ottobre 2021 in Italia, vincitrice del Girone A. Le città che ospiteranno le gare saranno Milano e Torino, dove il 6 e il 7 ottobre si giocheranno le semifinali e il 10 ottobre la finale del 3° e 4° posto e la finalissima, che assegnerà il titolo. Tuttavia, la scelta ufficiale del paese ospitante sarà confermata durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 3 dicembre, seguita dal sorteggio delle semifinali e degli abbinamenti finali.

Il vantaggio per le qualificazioni a Qatar 2022

La qualificazione alla Final Four di Nations League permette di avere un vantaggio nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’Italia sarà una delle teste di serie in occasione del sorteggio di dicembre, avendo anche il vantaggio di essere inserita nel girone da 5, giocando due partite in meno rispetto ai raggruppamenti da 6.