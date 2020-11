Il Gran Premio della Turchia ha rilanciato le ambizioni della Ferrari nella classifica Costruttori, il terzo e quarto posto ottenuti da Vettel e Leclerc hanno permesso al Cavallino di risalire la china, avvicinando il terzo posto occupato al momento dalla Racing Point.

Il team di Maranello si trova al momento in sesta piazza con 130 punti, alle spalle della Renault (5ª con 136 punti), della McLaren (4ª con 148 punti) e appunto della Racing Point che occupa il terzo gradino del podio con 154 punti. Sono tre le scuderie da sorpassare per la Ferrari, che avrà comunque tre Gran Premi per ottenere quel piazzamento che vale molto in termini di denaro. Sulla base dell’ultimo Patto della Concordia, tra il terzo e il sesto posto c’è una differenza di 13 milioni di euro.

Un gruzzoletto che farebbe molto comodo alla Ferrari in questi tempi di spending review, per questo motivo Binotto non ha nessuna intenzione di far abbassare la guardia ai propri uomini, spingendoli a conquistare quell’assegno importante anche dal punto di vista del prestigio.

Quali sono i premi della classifica Costruttori?