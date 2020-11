Non ne aveva mai parlato, ma questa volta Federica Pellegrini ha rivelato di voler diventare mamma. Niente di immediato ovviamente, ma la nuotatrice veneta ha ammesso di aver pensato ad un figlio, ma diventerà un’idea più concreta quando sarà più chiaro il destino delle prossime Olimpiadi.

Intervistata ai microfoni di Repubblica, la Divina ha ammesso: “un figlio? Ci penserò quando ci dicono se faremo o no le Olimpiadi. La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma, ma io sono una che quando prende una decisione cerco di portarla avanti. Mi sono data fino ad agosto di tempo, poi deciderò altro. Elisa Di Francisca, come Tania Cagnotto, da mamma era già un po’ indecise dall’inizio, quindi capisco bene che vivendo di nuovo questa incertezza si sia detta che non voleva di nuovo perdere del tempo su una decisione come quella di un secondo figlio. Da donna ha fatto bene“.