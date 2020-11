Adesso allena il Napoli, ma in passato Gennaro Gattuso si è seduto anche sulla panchina del Milan. A consegnargliela furono Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, all’epoca ad e ds della società rossonera.

A distanza di qualche anno, l’ex amministratore delegato del Milan è tornato a parlare di quell’incontro a Radio Marte, facendo una sorprendente ammissione: “Gattuso? Il fatto di averlo visto con la Primavera aveva permesso a Mirabelli di intuire che era maturo, aveva comunque allenato in tanti campionati. Non era la prima volta che si sedeva su una panchina di massima categoria. Ricordo bene quando andammo a incontrarlo per la proposta. Lui accettò con entusiasmo e poi capii il nostro progetto. Accettò uno stipendio veramente modesto, si mise in discussione totale. Questo fa parte del suo carattere, diventerà un grande allenatore”.