La Racing Point, che nel 2021 diventerà Aston Martin, non vede l’ora di lavorare con Sebastian Vettel. Il pilota tedesco infatti si legherà al team di Lawrence Stroll l’anno prossimo, chiudendo una lunga esperienza in Ferrari.

Sull’arrivo di Seb si è soffermato il team principal Otmar Szafnauer, esprimendo il proprio pensiero sulle sue qualità: “Seb ha 33 anni e non dobbiamo dimenticare che a 33 anni le persone o i piloti non hanno superato il massimo della loro capacità di guidare auto di Formula 1, probabilmente sono al loro apice o lo stanno raggiungendo. Io non credo che Seb abbia dimenticato come guidare velocemente una macchina di F1, è un quattro volte campione del mondo, ha una grande etica del lavoro e porterà con sé l’esperienza di quello che serve per farci diventare una squadra campione del mondo. Non vediamo l’ora di imparare da lui. La F1 è uno sport immensamente mentale e la capacità di guidare veloce arriva per il 99 per cento dalla mente, quindi se riusciremo a metterlo nella giusta condizione mentale, togliendogli la pressione che ha in Ferrari, possiamo riportarlo al livello che sappiamo e di cui è capace. E penso che ci divertiremo alla grande“.