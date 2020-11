Scintille tra i piloti Ferrari durante il Gran Premio del Bahrain, il motivo riguarda una manovra azzardata di Leclerc, entrato in maniera dura su Vettel in curva 1, prendendogli la posizione.

Una mossa che non è piaciuta affatto al tedesco, che ha aperto la radio e si è scagliato contro il compagno di squadra: “non di nuovo! Non può fare come se io non ci fossi. È come in Austria, sul serio. Questa volta… avrei dovuto schiantarmi, forse era l’opzione migliore. Tutta la mattina si parla di dare spazio, poi si comporta così”. Laconica la risposta dell’ingegnere di pista di Vettel, che si è limitato a replicare con un semplice ok.