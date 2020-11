Pazzo, entusiasmante, terribile e adrenalinico. Aggettivi perfetti per definire il Gran Premio del Bahrain, vinto da Lewis Hamilton al termine di una gara assurda, che avrebbe potuto chiudersi ben prima della bandiera a scacchi.

Il motivo? Il tremendo incidente capitato a Romain Grosjean subito dopo il via, un crash devastante che avrebbe potuto ucciderlo, se l’halo non avesse evitato l’impatto tra il suo casco e le barriere. Invece, il dispositivo di protezione ha tenuto, il francese non ha perso conoscenza ed è riuscito a saltare fuori dalla sua Haas, spezzata in due e avvolta tra le fiamme. Nervi saldi e sangue freddo per Grosjean, autore di una magia: quella di essere uscito vivo da un incidente così devastante.

Il fatto che poi abbia vinto Hamilton passa in secondo piano, anche se la vittoria del britannico non fa che confermare la superiorità del campione del mondo rispetto ai rivali. Disastro annunciato infine per le Ferrari, capaci di portare a casa appena un punto con Leclerc, grazie solamente al ritiro di Perez nel finale.