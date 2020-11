L’anno prossimo si separeranno, ma Charles Leclerc manterrà comunque un buon ricordo di Sebastian Vettel, avendolo avuto due anni come compagno di squadra. Le liti e i dissapori non sono mancati, ma il monegasco e il tedesco hanno sempre mantenuto un rapporto professionale.

Lo ha confermato lo stesso Charles nel corso di un’intervista a Sport Bild: “grazie a Seb sono cresciuto come pilota ma anche come persona, sono rimasto colpito dal modo in cui lavora con la squadra, dal modo in cui valuta i dati e da come dà il suo feedback. È incredibilmente professionale e tutti lo rispettano. Anche se abbiamo avuto qualche problema in pista, come in Brasile l’anno scorso, il rispetto tra noi è sempre stato presente. Penso che sia un anno difficile per Seb, anche perché è il suo ultimo in Ferrari. Ma lui viene coinvolto come sempre”.

Sul 2021, Leclerc ha ammesso: “auguro a Vettel che la sua nuova avventura in Aston Martin vada bene. Rischiare di vederlo solo da dietro? Sono sicuro che faremo un buon lavoro in Ferrari. Faremo un grande passo avanti nella prossima stagione e alla fine saremo davanti”.