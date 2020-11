La stagione 2020 è ormai quasi andata in archivio, la Ferrari ha deluso su quasi tutte le piste, ottenendo risultati ben peggiori rispetto alle aspettative. Per questo motivo, il team di Maranello è già al lavoro in vista del 2021 per tornare a lottare per le posizioni di vertice, cosa avvenuta poche volte nel corso di quest’anno.

Le sensazioni di Mattia Binotto sono positive, soprattutto per quanto riguarda la power unit, come ammesso ai microfoni del sito ufficiale di F1: “i dati che arrivano dal banco sono promettenti, il motore sarà completamente nuovo, abbiamo investito molto sullo sviluppo della power unit per il 2021 e per il 2022 perché attualmente non abbiamo il miglior motore in pista. I feedback che arrivano dal banco dinamico sono promettenti sia a livello di prestazioni che di affidabilità. Dovremo fare i conti con dei limiti allo sviluppo al banco, quindi sarà molto importante l’efficienza e l’efficacia di ogni test che verrà eseguito. Servirà un po’ di creatività, ma intanto i risultati che stiamo riscontrando adesso mi soddisfano”.