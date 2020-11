Nessun pentimento, Leclerc si è legato alla Ferrari fino al 2024 e lo rifarebbe anche oggi, dal momento che vestire la tuta rossa è sempre stato il sogno di una vita. Il monegasco sa che c’è tanto lavoro da fare per riportare al top il Cavallino, ma non si spaventa e lavora giorno dopo giorno per tornare a lottare per il vertice.

Stuzzicato da Sport Bild sulla possibilità di utilizzare un motore Mercedes, Leclerc ha sottolineato: “se mi piacerebbe avere un motore Mercedes? No. Sono alla Ferrari e sono orgoglioso di essere qui perché questo team è una leggenda della F1. Tutto quello che voglio al momento, è riportare la Ferrari, il nostro motore e la nostra auto al top. La Mercedes fa un ottimo lavoro e ho un grande rispetto per il lavoro che stanno facendo, ma preferisco rimanere con la Ferrari e fare quello che posso per riportare la squadra dove vogliamo essere. Sono sicuro che ce la faremo. Il mio obiettivo è quello di riportare la Scuderia Ferrari dove questa squadra merita di essere. E questo è certamente il primo posto. Per questo do tutto e questo è anche il mio sogno fin da quando ero piccolo”.