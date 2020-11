Comincia un nuovo week-end di Formula 1, il circus fa tappa in Turchia per il quart’ultimo appuntamento in calendario, prima del trittico finale che andrà in scena nel Golfo Persico. La Ferrari si approccia a questo nuova gara con i piedi di piombo, consapevole come sarà difficile ottenere un gran risultato considerando le ultime prestazioni fornite dalla SF1000.

Intervenuto in conferenza stampa, Leclerc non si è fatto illusioni, mettendo le mani avanti anche su un possibile recupero sulla Racing Point nel Mondiale Costruttori: “è difficile rispondere con esattezza a questa domanda. Quando riusciamo a sfruttare il massimo del potenziale, siamo competitivi. Ma conoscere l’esatta posizione in griglia è piuttosto difficile. Così com’è difficile raggiungere la Racing Point, soprattutto se loro faranno bene. Abbiamo avuto qualche opportunità in passato, se saremo lì con costanza cercheremo di coglierle: dobbiamo concentrarci su noi stessi ogni weekend, ma sarà piuttosto difficile”.