Mancano tre gare alla fine del Mondiale 2020, che non ha comunque più nulla da assegnare. La Mercedes ha vinto il titolo Costruttori e Hamilton quello piloti, dunque gli appuntamenti in programma in Bahrain (doppia gara) e Abu Dhabi metteranno in palio ‘solo’ la vittoria di tappa.

Dopo questi tre avvenimenti ci sarà un test per i giovani piloti, in programma sulla pista di Yas Marina il 13 dicembre. In quell’occasione, alcune squadre sperano di poter schierare le proprie new-entries, così da anticipare i tempi in vista del 2021. La Racing Point, che diventerà Aston Martin, vorrebbe far girare Vettel ad Abu Dhabi, ma difficilmente la Ferrari concederà questa opportunità a una scuderia rivale.

Sulla questione si è soffermato Otmar Szafnauer, ammettendo di non aver ancora parlato con Binotto: “non abbiamo ancora chiesto alla Ferrari se Sebastian Vettel potrà essere liberato in anticipo per iniziare a lavorare con noi. Fino a gennaio è sotto contratto con la scuderia di Maranello, dunque difficilmente potrà lavorare prima con noi”.