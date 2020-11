E’ molto più semplice analizzare una gara con il senno di poi, ma spesso emergono situazioni particolari che possono far comodo eccome in vista del Gran Premio successivo. Nel briefing effettuato a Maranello dopo l’appuntamento di Imola, sono venuti fuori spunti importanti che potrebbero tornare utili in Turchia, sede del prossimo Gran Premio in programma il 15 novembre.

Interrogato su cosa sia emerso di positivo domenica scorsa per la Ferrari, Iñaki Rueda (Head of Race Strategy del Cavallino) ha ammesso: “dopo la gara è facile dire che avremmo potuto qualificarci con le Medium in Q2. Paradossalmente, anche se Charles avesse ottenuto il massimo possibile, vale a dire quel quarto posto in qualifica che gli è sfuggito per appena 114 millesimi, strategicamente sarebbe comunque stato meglio essere undicesimi e partire con le Medium, come ha dimostrato la gara di Sergio Perez. Però lo possiamo affermare con certezza solo dopo aver analizzato il rendimento delle varie mescole a posteriori“.

Sul pasticcio al pit-stop di Vettel, Rueda ha poi sottolineato: “quando al giro 39 abbiamo visto che l’opportunità di far rientrare Seb dopo la sosta davanti a una delle due McLaren stava svanendo, abbiamo scelto di effettuare il pit-stop: purtroppo, un problema al dado della ruota anteriore destra ha fatto perdere più di dieci secondi e con questi la possibilità di finire in zona punti, un piazzamento che sarebbe stato più che meritato per una gara comunque positiva“.