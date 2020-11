Serata perfetta per le squadre italiane impegnate in Europa League, Roma e Napoli infatti vincono i propri impegni e compiono un passo importante verso la qualificazione, con i giallorossi già aritmeticamente ai sedicesimi.

Il successo sul Cluj infatti regala il pass agli uomini di Fonseca, dal momento che i romeni distano sei punti ma sono in svantaggio negli scontri diretti. Primo traguardo raggiunto dunque per la Roma, che dovrà adesso difendere il primo posto dall’assalto dello Young Boys. Vince e convince anche il Napoli nella serata dedicata a Diego Armando Maradona, morto ieri all’età di 60 anni. Con la tristezza nel cuore, gli azzurri superano il Rijeka 2-0 e si portano in testa al proprio raggruppamento, mettendosi alle spalle Real Sociedad e AZ Alkmaar. La questione qualificazione non è chiusa, ma basterà vincere in Olanda nel prossimo turno per avere la certezza aritmetica di giocare i sedicesimi di Europa League.