Grosso sospiro di sollievo per Valentino Rossi, il pilota della Yamaha potrà partecipare a questo secondo appuntamento sul circuito di Valencia, dopo le paure emerse questa mattina.

Il tampone che aveva svolto martedì il Dottore aveva dato esito positivo, salvo poi negativizzarsi nella giornata successiva. Per poter scendere in pista però, il pesarese sarebbe dovuto risultare negativo anche ad un altro tampone, come avvenuto nella giornata di oggi. Con questi due test negativi, Valentino Rossi ha dunque il via libera per correre il Gran Premio di Valencia, provando a riscattare lo zero di domenica scorsa, dovuto ad un guasto alla sua Yamaha.