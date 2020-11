Valentino Rossi ha il via libera per partecipare al Gran Premio di Valencia, anche il secondo tampone effettuato oggi dal Dottore in Spagna ha dato esito negativo, dunque può entrare nella bolla del paddock e scendere in pista domani nelle FP3.

Ottima notizia per la Yamaha, che può tornare a schierare dunque la propria line-up ufficiale, dopo aver dovuto affidarsi solo a Viñales nel doppio appuntamento di Aragon. Buona comunque la prestazione di Garrett Gerloff nelle prime due sessioni di libere svolte oggi, dove il texano ha ben figurato per essere alla prima apparizione in MotoGp.