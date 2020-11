Il dado è tratto, oggi è il giorno tanto atteso, l’election day che incoronerà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump da un lato e Joe Biden dall’altro, una sfida incerta che potrebbe risolversi a favore di uno o dell’altro per una manciata di voti.

Gli ultimi giorni sono stati frenetici per entrambi, con gli ultimi comizi tenuti in varie città per provare ad ottenere altri voti. In uno di questi, Donald Trump non ha trovato di meglio da fare che scagliarsi contro LeBron James e l’NBA, distruggendoli con parole pesantissime: “mi dispiace per il basket, mi dispiace per LeBron, mi dispiace davvero tanto per lui. Rating in calo del 71% alle finali, io non ho visto neppure un tiro in tutta la serie, mi sono annoiato subito. Sapete una cosa? Quando non rispettano il nostro Paese, quando non rispettano la nostra bandiera, nessuno vuole vederli giocare“.