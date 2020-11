L’Election Day negli Stati Uniti si sta trasformando in un vero e proprio incubo, con numerosi problemi di conteggio dei voti emersi nelle ultime ore.

Una situazione grottesca, che ha spinto Donald Trump a intervenire direttamente dalla Casa Bianca, paventando la possibilità di ricorrere alle vie legali: “innanzitutto voglio ringraziare gli elettori americani per il loro supporto, stavamo producendo uno straordinario successo, poi di colpo si è fermato tutto. Lo dicevo da tempo, i miei avversari sarebbero ricorsi alle vie legali se avessero perso, io voglio preservare l’integrità di queste elezioni. È una frode e penso che la Corte Suprema dovrà intervenire. Ci stavamo preparando per un grande successo e per me i vincitori siamo noi“.