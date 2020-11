Sta facendo molto discutere il caso sollevato da Zlatan Ibrahimovic, che ha accusato EA Sports di aver usato il suo volto e il suo nome nel nuovissimo ‘FIFA 21‘. Lo svedese ha pubblicato un duro post sui social con cui ha chiesto spiegazioni, sottolineando come non intenda far guadagnare soldi a terzi con la sua persona.

Sulla questione è intervenuta EA Sports, che ha diramato un chiaro comunicato: “in merito alle recenti discussioni sulle licenze dei giocatori in EA SPORTS FIFA, ciò che sta avvenendo sui social media è un tentativo di coinvolgere FIFA 21 in una disputa tra una serie di terze parti che ha poco a che fare con EA SPORTS. Per essere estremamente chiari, abbiamo i diritti contrattuali di includere le sembianze di tutti i giocatori attualmente presenti nel nostro gioco. Come già affermato, acquisiamo queste licenze direttamente da campionati, squadre e singoli giocatori. Inoltre, lavoriamo con FIFPro per assicurarci di poter includere quanti più giocatori possibili per creare il gioco di calcio più autentico. Nei casi sollevati, i nostri diritti sulle sembianze dei giocatori sono concessi attraverso il nostro accordo con l’AC Milan e la nostra partnership esclusiva di lunga data con la Premier League, che include tutti i giocatori del Tottenham Hotspur“.